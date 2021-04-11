Uluslararası Maarif Okulu, "daha yeşil bir dünya" sloganıyla Erbil'de 300 fidan dikti - Son Dakika

Irak'ta önde gelen okullar arasına giren Erbil Uluslararası Maarif Okulu, "Daha Yeşil Bir Erbil, Daha Yeşil Bir Dünya" sloganıyla Erbil kentinde 300 fidan dikimi gerçekleştirdi.

Okula ait bahçede yapılan fidan dikme etkinliğine Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Dr. Abdusselam Stuni, ITC Erbil Milletvekili İmdat Bilal, Erbil Valisi Ümit Hoşnav, Türkiye Maarif Vakfı Irak Ülke Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Türk Kızılay Irak Delegasyonu Başkanı Yunus Yazıcı, Maarif Vakfı Okul yetkilileri, öğretmenler ile öğrenci ve velileri katıldı.

Başkonsolos Karaçay, etkinlik sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki yıl önce Maarif Okulu ile birlikte "Daha Yeşil Bir Erbil, Daha Yeşil Bir Dünya" adı altında düzenlenen ağaçlandırma faaliyetinin devamı niteliğinde bugün de 300 fidan dikildiğini aktardı.

Daha önceki ağaçlandırma faaliyetinde 500 ağaç dikildiğini hatırlatan Karaçay, "İnşallah bu okulda eğitimine başlayan çocuklar da bugün dikilmiş fidanlar gibi büyüyecek, gelişecek, güçlenecek ve toplumlarına faydalı, ülkelerine faydalı bireyler olacaklar." ifadesini kullandı.

"Maarif Okulu'nun Kürdistan'a vermiş olduğu hizmetleri de takdirle karşılıyoruz"

IKBY Dış İlişkiler Dairesi Türkiye Masası Sorumlusu Dr. Abdusselam Stuni de Maarif Okulu'nun ağaçlandırma faaliyetinden övgüyle söz ederek, "Maarif Okulu'nun Kürdistan'a vermiş olduğu hizmetleri de takdirle karşılıyoruz. Gerçekten buradaki eğitim konusuna çok büyük katkıları olduğuna inanıyoruz. Bu konudaki tüm desteklerimiz, ilgilerimiz devam edecektir." diye konuştu.

Türkiye Maarif Vakfı Irak Ülke Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş Erbil Uluslararası Maarif Okulu'nun 2018 yılından bu yana hizmet verdiğini söyledi.

İki yıl önce "Daha Yeşil Bir Erbil, Daha Yeşil Bir Dünya" sloganıyla başlatılan ağaçlandırma faaliyetine bugün dikilen 300 fidan ile devam ettiklerini dile getiren Olaş, okulun önündeki 13 bin metrekarelik alanı ağaçlandırdıklarını kaydetti.

Yetkililer, fidan dikiminin ardından Maarif Okulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan resim sergisini de gezdi.