Uluslararası Maarif Okulu iftar programı düzenledi - Son Dakika

Erbil Maarif okulunda düzenlenen iftar programından detaylar ERBİL - Irak'ın Erbil kentindeki Erbil Uluslararası Maarif Okulu iftar programı gerçekleştirdi. İftar programına Türkiye'nin Erbil Başkonsolosu Hakan Karaçay, Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Zekeriya Akçam, Türkiye Maarif Vakfı Irak Temsilcisi Ahmet Zeki Olaş, Erbil'deki Türk kurumlarının temsilcileri ve Türk vatandaşları katılım gösterdi.
Kaynak: AA
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