Son Dakika Haberleri: Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı

Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı

13 saat önce

Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile gemilerin mürettabatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.

Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı, System.String[]
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi, Rusya'nın el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisi ile gemilerin mürettabatı 24 Ukrayna askerinin serbest bırakılması yönünde karar aldı.
Ukrinform haber ajansına göre, Almanya'nın Hamburg kentinde gerçekleşen duruşmada, Rusya ve Ukrayna arasında Karadeniz'de Kerç Boğazı yakınlarında yaşanan olaylar görüşüldü.
Mahkeme heyeti, Rusya'dan, Kerç Boğazı'nda el koyduğu 3 Ukrayna savaş gemisini Ukrayna'ya teslim etmesi ve 24 askeri personelinin serbest bırakması yönünde karar verdi.
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, sosyal medya hesabından mahkemenin aldığı kararla ilgili açıklamalarda bulundu.
Zelenskiy, "Rusya'nın mahkemenin kararını yerine getirmesi, Ukrayna ile çatışmayı sonlandırmaya hazır olduğunun ilk sinyali olabilir. Böylelikle, Rusya, müzakerelerinin başlaması ve yarattığı sorunlarının medeni şekilde çözülmesi için adım atabilir." ifadelerini kullandı.
Ukrayna Dışişleri Bakan Yardımcısı Elena Zerkal de Rusya'nın, mahkeme kararına hızlı ve tam olarak uymasını beklediklerini belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanlığının açıklamasında ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'nin öngördüğü uyuşmazlık çözümü prosedürlerinin, Kerç Boğazı'ndaki olay için geçerli olmadığını savunuldu.
Haber Yayın Tarihi : 25.05.2019 05:11 Kaynak: AA
Ukrayna, Rusya Federasyonu, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sanatçılarla Bir Araya Geldi: Opera Binasını 2021'de Bitireceğiz Lahmacun Sırasında İki Grup Birbirine Girdi! Yaralılar Var CHP İstanbul Adayı Ekrem İmamoğlu, Saadet Partisi'nin İftarına Katıldı MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Partisine HDP Talimatı: Bu Algıyı Kırın

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.5.2019 06:39:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası mahkemeden Rusya'nın elindeki Ukraynalı askerlere özgürlük kararı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]