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Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı

14 dakika önce

Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı yapıldı.

Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı yapıldı.
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Mardin Valiliği ve Türkiye Bisiklet Federasyonunun desteğiyle düzenlenen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Kazakistan ile Ukrayna'dan 3'ü kadın 20 sporcu katıldı.
Kamor Millet Bahçesi yanından start alan yarış, Mardin Kalesi eteklerinde sona erdi. Yarış sonucunda erkeklerde birinciliği Abdülkadir Kelleci kazanırken, Ukraynalı Dimitrov Titrenkov ikinciliği, Kazakistanlı Shakir Adilov ise üçüncülüğü elde etti.
Kadınlarda ise Cansu Çelebioğlu birinci, Ayşe Çakır ikinci, Zehra Kargın üçüncü sırayı aldı.
Mardin Valisi Mustafa Yaman, yaptığı konuşmada, kentte bisiklet sporuyla ilgili önemli çalışmalara imza attıklarını söyledi.
Düzenledikleri uluslararası yarışmalarla, bisiklet sporunda kentin hak ettiği konuma ulaşmasına katkı sunduklarını vurgulayan Yaman, şöyle konuştu:
"Mardin'de ve bölgede huzurun devam etmesi, kültürel ve sportif faaliyetlerinin sürmesi son derece önemli. Mardin Valiliği olarak bisiklete özel bir önem veriyoruz. Artuklu Üniversitesi kampüs alanı içerisinde veledrom yaptık. Veledromun ortasında zor bir spor olan, görselliği öne çıkaran BMX sahası da var. Önemli yarışmalara tekrar ev sahipliği yapacağız."
Yarışta kadınlar birincisi olan Cansu Çelebioğlu, sıcak havanın kendilerini zorladığını vurgulayarak, "Çevredeki vatandaşlar yol kenarında, 'Türkiye Türkiye' diye tempo tutarak destek verdi. Bizim için çok güzel bir parkur oldu." ifadelerini kullandı.
Dereceye giren sporculara madalyaları, Vali Mustafa Yaman, Türkiye Bisiklet Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Zeki Kutlu, İl Emniyet Müdürü Hasan Onar ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yusuf Kenan Topçu tarafından verildi.
Uluslararası Mardin MTB Cup C2 Dağ Bisikleti Yarışı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 06:44 Kaynak: AA
Ukrayna, Türkiye, Mardin, Spor
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