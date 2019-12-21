Uluslararası marka tescil başvurusu 2019'da 1,5 milyona ulaştı

Uluslararası marka tescilinde küresel otorite olarak kabul edilen Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü'ne (WIPO) yapılan uluslararası marka tescil başvurusu sayısı 2019 sonu itibarıyla 1,5 milyona ulaştı.

Uluslararası marka tescili alanında faaliyet gösteren Markiz Patent'ten yapılan açıklamaya göre, 2019 yılında WIPO'ya yapılan uluslararası marka tescil başvurusunda 1,5 milyonuncu başvuru, Kolombiyalı tekstil firması Coltejer tarafından gerçekleştirildi.

Markasını yurt dışında koruma altına almak amacıyla harekete geçen Coltejer, aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 11 ülkede tescil başvurusunda bulundu.

Madrid Protokolü'nün işletilmesinden sorumlu olan WIPO'ya açıklama yapan Coltejer'in Genel Müdürü Andres Berdugo Gomez, "Madrid Sistemi, firmaların küresel pazarlara girerken markalarını tanıtabilmesi için büyük bir şans. Sistemin sağladığı en büyük avantaj ise yurt dışında marka koruma maliyetlerini azaltıyor olması." ifadelerini kullandı.

Madrid Sistemi, 1891'de imzalanan Madrid Antlaşması ile 1996'da imzalanan Madrid Protokolü isimli iki uluslararası anlaşmadan oluşuyor. Yurt dışında marka tescil işlemlerini daha kolay hale getirmeyi amaçlayan sistem üye ülkelerden gelen firmaların yine üye ülkelerde uluslararası marka başvurusu yapabilmesine olanak sağlıyor.

30 yıldan uzun bir süredir hizmet veren Madrid Protokolüne üye ülke sayısı ise 1988'de 22 iken bu yıl Kanada, Brezilya ve Malezya'nın da katılımıyla 2019 sonu itibarıyla 122'ye yükseldi.

İstanbul merkezli marka ve patent firması Markiz Patent Genel Müdürü Orhan Eriman, "Markaların uluslararası tescili ile ilgili Madrid Protokolü, yurt dışı tescil işlemlerine büyük kolaylıklar getirmiştir. Madrid Protokolü sistemi tek bir başvuru ile birçok ülkede markanızın tescil edilmesi imkanını tanımaktadır. Üye ülkelerden istenilen ülkenin seçilebilmesi mümkün, süreç ve maliyet anlamında da çok önemli avantajlar sağlamıştır." ifadelerini kullandı.