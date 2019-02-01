Son Dakika Haberleri: Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Başladı

Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Başladı

1 saat önce

Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Başladı, System.String[]
Gençlik ve Spor Bakanlığı himayesinde, Türkiye Yüzme Federasyonu (TYF) tarafından düzenlenen Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, Edirne'de başladı.

Olimpik yüzme havuzunda gerçekleştirilen organizasyona, Türkiye'nin yanı sıra Rusya, Ukrayna, Bulgaristan, Yunanistan ve Hindistan'dan 247'si kadın, 409 sporcu katıldı.

TYF Merkez Hakem Kurulu Başkanı ve Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası Müsabaka Direktörü Mehmet Çoban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk kez yoğun bir katılımla kış şampiyonası düzenlendiğini söyledi.

Masterlar şampiyonasının örnek yarışlara sahne olduğunu belirten Çoban, "Bu şampiyona, uluslararası niteliğiyle de ülkemize büyük prestij kazandırmaktadır. Müsabakalar üç gün sürecek. Şampiyonanın gerçekleştirilmesine katkı sağlayanlara teşekkür ederiz." diye konuştu.

Hobi olarak başladı, boğazı geçti

Organizasyona katılan master sporcu Sabiha Demir (51), 40 yaşından sonra yüzmeyi öğrendiğini belirterek, "50 yaşında boğazı hedefledim ve geçtim. Yüzmeyi seviyorum. Kıbrıs'ta düzenlenen bir şampiyonaya katılmıştım. Bundan sonraki hedefim uluslararası yarışmalara açılmak. Yüzme benim için hobi olarak başladı, çalışmalarımla boğazı geçtim. TBMM'de stenograf olarak çalışıyorum, yüzmeyi de çok seviyorum. Emekli olduktan sonra bu işi daha da artıracağım." ifadelerini kullandı.

Master sporcu Levent Gökeri (68) de 10 yıldır yüzdüğünü belirtti.

Sporun her yaşta yapılabileceğini anlatan Gökeri, "Türk Hava Yollarından emekli olduktan sonra spora daha fazla yöneldim. Özellikle bizim yaşlarda spor yapanlar, sağlıklı, neşeli ve dinç oluyor." diye konuştu.

Uluslararası Masterlar Kış Yüzme Şampiyonası, 3 Şubat Pazar günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.02.2019 11:11 Kaynak: AA

Edirne, Türkiye, Spor
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