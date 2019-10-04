Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası
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Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 08:44 Kaynak: AA
Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası başladı.
Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Romanya ve Bulgaristan katıldı.
Organizasyonun ilk gün maçlarında Türkiye, Moldova'ya 6-1 yenilirken, Romanya ise Bulgaristan'a 7-1 üstünlük sağladı.
Turnuva, pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.
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