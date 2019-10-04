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Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası

22 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası başladı.

Ordu Büyükşehir Belediyesince Ünye ilçesinde düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası başladı.

Ünye Şehir Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvaya, Türkiye'nin yanı sıra Moldova, Romanya ve Bulgaristan katıldı.

Organizasyonun ilk gün maçlarında Türkiye, Moldova'ya 6-1 yenilirken, Romanya ise Bulgaristan'a 7-1 üstünlük sağladı.

Turnuva, pazar günü oynanacak final maçıyla sona erecek.

Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası

Türkiye, Futbol, Ordu, Ünye, Spor

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 09:08 Kaynak: AA
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