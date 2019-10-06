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Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası

21 dakika önce

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası sona erdi.

Uluslararası Masterler ve Veteranlar Futbol Turnuvası, System.String[]

Ordu Büyükşehir Belediyesince düzenlenen Uluslararası Masterler ve Veteranlar 4'lü Futbol Turnuvası sona erdi.

19 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilen turnuvanın finalinde Moldova ile Romanya karşılaştı.

Karşılaşmayı 6-3 kazanan Moldova, turnuvanın birincisi oldu.

Final maçının ardından düzenlenen törende Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Adem Atik, Moldova ekibine kupasını takdim etti.

Öte yandan Türkiye, Fatsa Şehir Stadı'nda yapılan maçta Bulgaristan'ı 1-0 yenerek turnuvayı üçüncü tamamladı.

Moldova, Futbol, Ordu, Spor

Haber Yayın Tarihi: 06.10.2019 08:24 Kaynak: AA
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