Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası - Son Dakika
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Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası

38 dakika önce

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda Türk sporcular, grekoromen stilde bir altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası, System.String[]

İtalya'da düzenlenen Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda Türk sporcular, grekoromen stilde bir altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazandı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, başkent Roma'da gerçekleştirilen turnuvanın ilk gününde 55 kiloda Doğuş Ayazcı altın, aynı sıklette Şerif Kılıç ile 87 kiloda Ali Cengiz bronz madalya aldı.

Organizasyonda bugün mindere çıkan Türk sporculardan 72 kiloda Selçuk Can, 77 kiloda Yunus Emre Başar ve 82 kiloda Burhan Akbudak gümüş, 72 kiloda Cengiz Arslan ve 82 kiloda Salih Aydın da bronz madalya elde etti.

Türkiye grekoromen stilde turnuvayı birinci tamamlarken, ABD ikinci, Hindistan ise üçüncü oldu.

Uluslararası Matteo Pellicone Güreş Turnuvası'nda yarın serbest stil müsabakaları başlayacak.

Türkiye, İtalya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.01.2020 11:54 Kaynak: AA
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