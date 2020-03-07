Uluslararası Mazlumların Derneği'den çocuklara mont ve ayakkabı yardımı - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Uluslararası Mazlumların Derneği'den çocuklara mont ve ayakkabı yardımı - Son Dakika

Uluslararası Mazlumların Derneği'den çocuklara mont ve ayakkabı yardımı

6 saat önce

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı.

Uluslararası Mazlumların Derneği'den çocuklara mont ve ayakkabı yardımı, System.String[]

Uluslararası Mazlumların Derneği (UMADER) Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı.


UMADER Muş İl Başkanı Çetin Temel, Muş ve ilçelerindeki çocuklara mont ve ayakkabı yardımı yaptı Çocukların yüzlerindeki gülümsemeyi görmenin tüm yorgunluklarını aldığını ifade eden Başkan Temel, "Dernek olarak sadece Malazgirt ilçesinde değil, tüm Muş ve ilçelerinde hayırseverlerden topladığımız yardımları dağıtmaya çalışıyoruz. İlçe merkezimiz ve köylerimizdeki çocuklarımıza bu soğuk kış günlerinde onları sıcak tutacak bir mont ve bir ayakkabı dağıtıyoruz. Hediyeleri dağıtırken onların yüzündeki mutluluk her şeye değiyor. Kampanya kapsamında toplanan ayakkabıları ve montları çocuklarımıza ulaştırdık. UMADER olarak soğuk kış şartlarında üşüyen çocuklarımız için yardımlarımız devam edecektir. Özellikle hayırsever vatandaşlarımızdan bu konuda gördüğümüz destekle bugün yaptığımız yardımlarla ihtiyaç sahibi çocuklara ulaşarak onların tebessüm etmesine vesile olduk ve kampanyamız kapsamında yeni yılda da daha çok çocuğa ulaşmak için daha fazla çaba göstereceğiz. Bu kampanyada emeği geçen başta UMADER Genel Başkanımız Zeynep Gürkan başta olmak üzere tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi. - MUŞ

Malazgirt, Muş, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.03.2020 10:53 Kaynak: İHA
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