Uluslararası Medya Derneği'nden AA muhabirlerine ödül - Son Dakika

Uluslararası Medya Derneği, Anadolu Ajansı muhabirlerine ödül verdi.

Uluslararası Medya Derneğince 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Fatih Ali Emiri Kültür Merkezinde ödül töreni düzenlendi.

Törende, Dış Haberler'den muhabir Gülsüm İnecekaya'ya ve Arapça Editörlüğü'nden Muhammed Yusuf'a bugüne kadar yapmış olduğu Türkiye'deki göçmen ve sığınmacılarla ilgili haberlerinden dolayı ödül takdim edildi.

İncekaya, "Bu ödülü bütün Anadolu Ajansı çalışanları, özellikle savaş ve çatışma bölgelerinde büyük zorluklarla görev yapan arkadaşlarım adına alıyorum." ifadelerini kullandı.