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Uluslararası Medya Eğitim Kampı

1 saat önce

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" sürüyor.

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" sürüyor.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi Müdürü Alptekin Cihangir İşbilir tarafından kampa katılan genç medya mensubu adaylarına çatışma analizi ve raporlama konusunda eğitim verildi.

Eğitimle ilgili açıklamalarda bulunan İşbilir, Anadolu Ajansı olarak Uluslararası Medya Eğitim Kampı'na iki yıldır destek verdiklerini söyledi.

İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde genç medya mensuplarına haber teknikleri, haber yazma, sosyal medya uygulamaları ve röportaj teknikleri konusunda bilgi aktardıklarını anlatan İşbilir, "Kendi coğrafyamız başta olmak üzere medya kapasitesinin gelişmesi için de bu tür eğitimleri bizzat kendimiz organize ediyoruz. İslam coğrafyasında etkili, liyakatli gazetecilerin olmasını istiyoruz çünkü özellikle İslam İşbirliği Teşkilatı, ülkelerindeki çatışmaların uluslararası medyaya yanlış ve eksik yansımasından şikayetçiler." ifadesini kullandı.

Uluslararası Medya Eğitim Kampı

Anadolu Ajansı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.09.2019 05:48 Kaynak: AA
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