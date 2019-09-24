Son Dakika Haberleri: Uluslararası Medya Eğitim Kampı
Son Dakika Güncel Haber

Uluslararası Medya Eğitim Kampı

52 dakika önce

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" sürüyor.

Uluslararası Medya Eğitim Kampı, System.String[]

Anadolu Ajansı Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Bakanlığı iş birliğinde Samsun'da düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" sürüyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığının Samsun'daki 19 Mayıs Gençlik Kampı'nda gerçekleştirilen eğitime, İslam İşbirliği Teşkilatı üyesi ülkelerin saygın üniversitelerinde medyayla ilgili bölümlerde öğrenimine devam eden 150 genç katılıyor.

İkinci dönem ikinci grup eğitiminde AA İngilizce muhabiri Rabia İclal Turan, katılımcıları sosyal medya uygulamaları konusunda bilgilendirdi.

İngilizce olarak 29 Eylül'e kadar sürecek eğitimde genç medya mensubu adaylarının teknik kabiliyetlerinin artırılması ve mesleki kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Samsun, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 03:32 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan, IMF heyetinin muhalefet ile görüşmesine tepki: Uygun bulmuyoruz
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'dan partideki istifalara ilişkin açıklama Fatih Portakal'dan, Erdoğan'ın "Yalan haber yapıyorsunuz" çıkışına yanıt Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvuruları başladı! İşte tüm merak edilenler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.9.2019 16:25:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Medya Eğitim Kampı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]