Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı.

Sarıyer'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleşen eğitime dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcıların yanı sıra AA, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, medya eğitim kampına AA olarak destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu programın yeni bilgiler ve arkadaşlıklar edinilmesi için faydalı olmasını umut ettiğini aktaran İşbilir, AA'nın 13 dilde yayın yapan 102 yıllık küresel bir ajans olduğunu ifade etti.

İşbilir, "Bu programla tecrübe ve bilgi birikimimizi sizlere bir nebze aktarmaya çalışacağız. Üreterek de bu tecrübeyi sizler çoğaltacaksınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Pakistan, Endonezya, Irak, Mısır, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden 50 kişinin katıldığı kampta, AA eğitmenleri tarafından "Sosyal Medyada Kriz Yönetimi", "Podcast", "Yalan Haber", "İçerik ve Video Haberciliği" konusunda eğitim verilecek.