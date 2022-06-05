"Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı

05.06.2022 14:07
"Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı.

Anadolu Ajansı (AA) Haber Akademisi, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı iş birliğiyle düzenlenen "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı.

Sarıyer'deki Marmaracık Gençlik Kampı'nda gerçekleşen eğitime dünyanın farklı yerlerinden gelen katılımcıların yanı sıra AA, İslam İşbirliği Gençlik Forumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığından yetkililer katıldı.

Açılışta konuşan AA Haber Akademisi Müdürü Cihangir İşbilir, medya eğitim kampına AA olarak destek vermekten dolayı duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Bu programın yeni bilgiler ve arkadaşlıklar edinilmesi için faydalı olmasını umut ettiğini aktaran İşbilir, AA'nın 13 dilde yayın yapan 102 yıllık küresel bir ajans olduğunu ifade etti.

İşbilir, "Bu programla tecrübe ve bilgi birikimimizi sizlere bir nebze aktarmaya çalışacağız. Üreterek de bu tecrübeyi sizler çoğaltacaksınız." ifadelerini kullandı.

Türkiye, Pakistan, Endonezya, Irak, Mısır, Özbekistan'ın da aralarında bulunduğu çeşitli ülkelerden 50 kişinin katıldığı kampta, AA eğitmenleri tarafından "Sosyal Medyada Kriz Yönetimi", "Podcast", "Yalan Haber", "İçerik ve Video Haberciliği" konusunda eğitim verilecek.

YORUMLAR
500
PENNSYLVANIA - Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin mirası eğitim kampında yaşatılıyor PENNSYLVANIA - Efsanevi boksör Muhammed Ali'nin mirası eğitim kampında yaşatılıyor Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı Myanmar'da Yeni Eğitim-öğretim Yılı Başladı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Uluslararası Medya Eğitim Kampı' başladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
13:18 14 yaşındaki Elif, LGS sınavına doktor odasında girdi!
13:16 LGS sınavı sona erdi! Sonuçlar 30 Haziran'da Milli Eğitim Bakanlığı sitesinden açıklanacak
13:05 Erdoğan'ın İsveç'ten iadesini istediği siyasetçi Emine Kakabaveh konuştu: Ben Türk değilim, iademi isteyemezsiniz
12:56 2 yeğenini silahla öldüren amca konuştu: Tehdit edildim
12:55 Mansur Yavaş'tan dikkat çeken konuşma! "Cumhurbaşkanı adayı olmalı" diyenler hayal kırıklığına uğrayacak
12:16 Mustafa Sarıgül'den hayat pahalılığı tepkisi! Elindeki kolayı yere fırlattı
12:15 Shakira, Pique'den ayrılır ayrılmaz Chris Evans ve Henry Cavill'i sosyal medyadan takip etti
12:13 Şanlıurfa'da güvercinlerin hiçbiri Yeşil Kubbe üzerine konmuyor! Nedeni ise duyanların gözünü yaşartıyor
12:12 Bangladeş'te kimyasal dolu konteyner deposu patladı! 28 kişi hayatını kaybetti, 100 kişi yaralandı
11:46 LGS'de ikinci kısım olan sayısal oturum başladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.06.2022 14:11:26. #1.12#
SON DAKİKA: "Uluslararası Medya Eğitim Kampı" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement