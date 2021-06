Uluslararası medya kuruluşlarının internet siteleri çöktü - Son Dakika

New York Times, The Guardian, Financial Times ve Bloomberg News de dahil olmak üzere çok sayıda medya kuruluşunun internet sitelerinin dünya genelinde çöktüğü bildirilirken, İngiltere hükümetinin internet sitesine de erişim sıkıntısı yaşandığı belirtildi.

Dünya genelinde uluslararası medya kuruluşlarına ait internet siteleri çöktü. New York Times, The Guardian, Financial Times ve Bloomberg News de dahil olmak üzere çok sayıda medya kuruluşunun internet siteleri bir süreliğine kullanılamadı. İngiltere hükümetinin internet sitesinde de kesinti nedeniyle teknik sorunlar yaşanırken, etkilenen internet sitelerinde "hata 503 hizmet kullanılamıyor" mesajı görüldü. İnternet sitelerine erişim sorunu kısa sürede çözülürken, ilk raporlara göre, sorunun çok sayıda büyük internet sitesinin temelini oluşturan ABD merkezli bulut bilişim sağlayıcısı Fastly ile ilgili olabileceği düşünülüyor. Yaşanan durum sonrası siber saldırı iddiaları da gündeme geldi.

Ayrıca, internet sitesi kesintileri ve çökmelerini izleyen portallardan Downdetector, dünyanın dört bir yanında internet kullanıcılarının YouTube, Twitter, Reddit, Spotify, Twitch, Amazon ve Paypal'a erişim sorunları yaşadığını duyurdu. Downdetector'a göre, yaklaşık 21 bin kullanıcı Reddit, 2 binden fazla kullanıcı da Amazon'la ilgili sorunlar bildirdi. Downdetector ayrıca Amazon'un Twitch'inde de kesinti yaşandığını açıkladı.

