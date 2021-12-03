Uluslararası medya mensupları Türkçe eğitimi sertifikası aldı - Son Dakika

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Yunus Emre Enstitüsü (YEE) iş birliğiyle düzenlenen Türkçe Eğitimi programında eğitim alan uluslararası medya mensupları, törenle sertifikalarını aldı.

İletişim Başkanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen törende, YEE Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, Türkçe öğrenim sürecinde medya mensuplarına yardımcı olmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi.

Çabalarından ötürü medya mensuplarını kutlayarak, gösterdikleri ilgi ve gayretten dolayı kendilerine teşekkür eden Ateş, bugün alacakları Türkçe dil sertifikalarının, programdaki başarılarının bir göstergesi ve gayretlerinin de bir sonucu olduğunu ifade etti.

Medya mensuplarının Türkçe öğrenme serüvenlerinin, kendilerine Türk insanlarıyla da güzel bir tanışma vesilesi olmasını umduğunu söyleyen Ateş, enstitü olarak, dünyanın dört bir yanında bu tanışmaları gerçekleştirdiklerini, gittikleri ülkelerin kültürlerini tanıyıp onları da Türkçe ve kültür yoluyla Türkiye'yi tanımaya davet ettiklerini anlattı.

Dünyadaki sorunlar karşısında en temel ve samimi çözümlerin iletişim ve tanışıklıklarla üretilebildiğini belirten Ateş, "Aslında, birçok sorunun temelinde zaten tanımadığından, bilmediğinden korkmak ve bu korkuları kendi menfaatleri için besleyen art niyetlilerin yaydıkları yanlış bilgilendirmeler yüzünden 'öteki' imajlarını beslemek yatıyor." değerlendirmesini yaptı.

"Türkiye'deki mesleki çalışmaları için faydalı olacak"

Ateş, enstitü olarak, dünyanın farklı bölgelerindeki 64 merkez ve 100'den fazla irtibat noktasında çevrim içi imkanları kullanarak tüm dünya halklarıyla tanış olmaya gayret ettiklerini söyleyerek, şunları kaydetti:

"Sizler de profesyonel olarak aslında iletişimin artmasına ve doğru iletişim imkanları hazırlayarak benzer bir gayeye hizmet ediyorsunuz. İnsanlığın iletişimini güçlendirmek, birbirinden haberdar olmak, güçlü ortak bir bakış açısıyla evrensel bir dil geliştirerek dünyayı daha yaşanabilir hale getirmek ortak amacımız olmalı. Bu gayeyi, attığınız bu adım, farklı bir dili ve kültürü öğrenme çabanız en güzel şekilde pekiştirecektir. Zira iletişim için dil önemli bir araçtır. Siz de hakkında araştırma yapacağınız, bilgi aktaracağınız bir ülkenin dilini öğrenerek en doğru ve doğrudan iletişimi kurmanın yolunu açmış oluyorsunuz."

Ateş, program kapsamında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca hazırlanan "Türkiye'deki Uluslararası Medya Mensupları İçin Rehber" kitabının, Türkiye'de yapacakları mesleki çalışmalar ve günlük yaşamda kendileri için faydalı ve kolaylaştırıcı olacağını umduğunu kaydetti.

Şeref Ateş, programı düzenleyen Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve başkanlık çalışanlarına, programa katkı sunan enstitü mensupları ve Türkçe öğretmenlerine teşekkürlerini sundu.

Konuşmaların ardından Altun ve Ateş, yabancı medya mensuplarına sertifikalarını takdim etti. Program sonunda aile fotoğrafı da çektirildi.

Sertifika töreninden ardından uluslararası medya mensupları Atatürk Kültür Merkezi (AKM) ve Beyoğlu Kültür Yolu'na düzenlenen kültür gezisine katılmak üzere program alanından ayrıldı.