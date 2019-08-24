Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı
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Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.
Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.
Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan Mehmet Akif Pirim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda güreşçiler madalya için yarışacak.
Şampiyona yarın yapılacak finaller ile sona erecek.
- Ankara
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