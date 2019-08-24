Son Dakika Haberleri: Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı
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Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı

46 dakika önce

Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.

Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası başladı, System.String[]

Olimpiyat şampiyonu Mehmet Akif Pirim adına bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen Güreş Turnuvası başladı.

Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan Mehmet Akif Pirim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen ve birçok ülkeden sporcunun mücadele ettiği müsabakalarda güreşçiler madalya için yarışacak.

Şampiyona yarın yapılacak finaller ile sona erecek.

- Ankara

Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.08.2019 02:32 Kaynak: DHA
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