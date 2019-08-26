Son Dakika Haberleri: Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası'nda şampiyon türkiye
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Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası'nda şampiyon türkiye

1 saat önce

Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen güreş turnuvası sona erdi.

Uluslararası mehmet akif pirim güreş turnuvası'nda şampiyon türkiye, System.String[]
Bu yıl 9'uncusu düzenlenen Uluslararası Mehmet Akif Pirim Yıldızlar Grekoromen güreş turnuvası sona erdi. Turnuvada 235 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu.
Rize'nin Pazar ilçesinde yer alan Mehmet Akif Pirim Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Salonu'nda gerçekleştirilen turnuvada 4 ülkeden yaklaşık 100 güreşçi mindere çıktı. Zorlu turnuvada 235 puan toplayan Türkiye şampiyon oldu. 90 puan alan Gürcistan ikinci, 46 puan toplayan Azerbaycan üçüncü ve 37 puan alan Ermenistan son sırada yer aldı.
Turnuvada dereceye giren sporcular şu şekilde:
45 KG:
1- Tamazi GLONTİ (GEO)
2- Beso MAKARADZE (GEO)
3- Ahmet Ekrem TAŞKINOĞLU (TÜRKİYE)
4- Berat KURT (TÜRKİYE)
48 KG:
1- Kadri BUĞA (TÜRKİYE)
2- Emre MUTLU (TÜRKİYE)
3- Berat BÜYÜKTAZIM (TÜRKİYE)
4- Berat KESKİN (TÜRKİYE)
51 KG:
1- M.Emin ÇAKIR (TÜRKİYE)
2-Mustafa EROL (TÜRKİYE)
3- Berati İNANÇ (TÜRKİYE)
3- Umut ÇOBAN (TÜRKİYE)
55 KG:
1-Bekir ATEŞ (TÜRKİYE)
2- Hüseynov ARİZ (AZE)
3- Seyfullah KILIÇ (TÜRKİYE)
3- Ramazan TEKİN (TÜRKİYE)
60 KG:
1- Nihat KARA (TÜRKİYE)
2-Elchin AGAZADE (AZE)
3- ASHOT KHACHATRYAN (ARM)
4- Erdem ERDEM (TÜRKİYE)
65 KG:
1- GALİP TOP (TÜRKİYE)
2- ÖMERCAN DOĞAN (TÜRKİYE)
3- MIDHIKO GULANADZE (GEO)
4- Gurgen CHOMARYAN (ARM)
71 KG:
1- Yüksel SARIÇİÇEK (TÜRKİYE)
2- İbrahim ODUNKIRAN
(TÜRKİYE)
3- Daviti SULABETİDZE (GEO)
4- Resul GAVUZ  (TÜRKİYE)
80 KG:
1- Saba MAMALADZE (GEO)
2- Ömer TATAR (TÜRKİYE)
3- Yunus Emre TOPTAN (TÜRKİYE)
3-Giorgi TCHAAVA (GEO)
92 KG:
1- Bilal ATAYURT (TÜRKİYE)
2- Tansel Can ÖRTÜCÜ (TÜRKİYE)
3- Enes Buğra Demir (TÜRKİYE)
4- Eray SABAN (TÜRKİYE)
110 KG:
1- Hüseyin Avni ÇİL (TÜRKİYE)
2- Atalay AYDEMİR (TÜRKİYE)
3- Kemal ALGANER (TÜRKİYE)
4- Umut ÇAKMAK (TÜRKİYE)


Türkiye, Rize, Spor

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:42 Kaynak: DHA
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