Üye Girişi
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

02.09.2021 13:10

Mersin Bisiklet Derneğince bu yıl 8'inci kez düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali, 3 ülkeden 150 bisikletçinin katılımı ile başladı.

Mersin Bisiklet Derneğince bu yıl 8'inci kez düzenlenen Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali, 3 ülkeden 150 bisikletçinin katılımı ile başladı.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festivale katılan bisiklet tutkunları, sabah saatlerinde Soli Pompeipolis Parkı'nda buluştu.

Festival, park önünde kortej oluşturan katılımcıların pedal çevirmesiyle başladı.

Mezitli Belediyesi önünde mola veren bisikletçiler, burada buluştukları Belediye Başkanı Neşet Tarhan'a destekleri için teşekkür etti.

Tarhan, gazetecilere yaptığı açıklamada, bisiklet kullanımının önemine dikkati çekerek bu tür organizasyonlara destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Katılımcıların 2 gün boyunca ilçede kamp kuracağını anlatan Tarhan herkesi bisiklet kullanmaya davet etti.

Mersin Bisiklet Derneği Başkanı Süleyman Uygun da festivali 8'inci kez düzenlemenin sevincini yaşadıklarını belirterek kent turuyla katılımcılara şehri tanıtacaklarını aktardı.

Organizasyona katılan 3 ülkeden 150 bisikletçi, festival boyunca 300 kilometre pedal çevirecek.

Festival programı

Bisiklet tutkunları festival kapsamında kentin birçok bölgesinde tur atacak.

Organizasyonun ikinci günü olan yarın katılımcılar için düzenlenecek yat turunda kentin koyları tanıtılacak.

Bulutsuzluk Özlemi grubu etkinliklerin üçüncü gününde konser verecek.

Festival, son günde gerçekleştirilecek orman arazisi sürüşü etkinliğiyle son bulacak.

Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı
Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı

Bisiklet Festivali, Festival, Bisiklet, Mersin, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı 14:25 Eşine minübüs çarpan Nuri Dede, hayat arkadaşının elini tutup dakikalarca adını sayıkladı Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu 14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı 14:10 Sultangazi'de yaşanan hırsızlık olayı kameralara yansıdı
Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır 14:03 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti 13:57 Son Dakika: Anayasa Mahkemesi, HDP'nin savunma için istediği ek süre talebini kabul etti Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek 13:50 Trafo Merkezi'nde gerçekleşecek çalışma sebebiyle Pazar günü 8 ilçeye su verilemeyecek
YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi 13:40 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı 13:31 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı

Son Dakika Haberleri
14:20 Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor
14:18 Fenerbahçe'de forma giyen Mert Hakan Yandaş'a Başakşehir talip oldu
14:05 Kasımpaşa'nın yeni transferi Umut Bozok, piyano performansı ile beğeni topladı
14:02 Başörtülü kadınla ilgili sözleri sonrası Tanju Özcan'a tepki Başkan Yazıcı'dan geldi: İlçemdeki istisnasız her vatandaşımız başımızın tacıdır
13:53 Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak
13:46 Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek
13:39 YKS yerleştirme sonucu sonrası 169 bölümü hiçbir aday tercih etmedi
13:36 Çip krizi derinleşiyor! Elon Musk'ın sahibi olduğu ünlü elektrikli araba üreticisi Tesla'da etkilendi
13:34 Genar Araştırma Şirketi'nin sahibi İhsan Aktaş'tan bomba iddia: İmamoğlu, İYİ Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olabilir
13:30 Oğulcan Çağlayan krizi en sonunda bitti! Futbolcunun lisansı çıktı
Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Evde oynarken stor perde boynuna dolanan 5 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti         
14:32
Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor Sosyal medya devi Instagram'da akış sorunu yaşanıyor         
14:20
Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı Başından vurulmuş halde sağlık ocağına getirilen 20 yaşındaki genç kadın kurtarılamadı         
14:13
"Mu" olarak bilinen yeni Kovid-19 mutasyonu Japonya'da görüldü         
14:07
20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı 20 bin nüfuslu ilçede kaymakamlık yapan Elif, kooperatif kurarak 55 kadını iş sahibi yaptı         
14:00
Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak Müteahhitler, çimento fiyatlarındaki artış nedeniyle 9 Eylül'de greve başlayacak         
13:53
Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek Kerem Aktürkoğlu'na şiddet uygulayan Marcao sahaya çıkabilecek         
13:46
Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu Vefat eden Ferhan Şensoy için Ses Tiyatrosu'nda tören düzenleniyor! Derya Şensoy, tabuta sarılıp hıçkırıklara boğuldu         
13:33
Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı Yaz ayında gelen 5 bin 208 TL doğal gaz faturası ile neye uğradığını şaşırdı         
13:16
Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı Aynur Aydın, sosyal medya hesabından cesur pozunu takipçileri ile paylaştı         
12:04
Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak Son Dakika: Eğitim öğretim yılı ilk dönem ara tatili 15-19 Kasım arasında, yarıl tatili ise 24 Ocak - 4 Şubat arasında olacak         
12:00
Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti Traktörün altında kalan 80 yaşındaki adam hayatını kaybetti         
11:55
Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da Son Dakika! Leipzig'in golcüsü Mergim Berisha, Fenerbahçe için İstanbul'da         
11:50
Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı Fenerbahçe, Alman orta saha oyuncusu Max Meyer ile anlaşmaya vardı         
11:43
Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı Kayınpederi ile 20 yıldır ilişki yaşayan kadın, tüm gerçekleri anlattı         
09:19
Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un zayıflamış hali dikkat çekti         
09:16
Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma Velilerin bile ağzı açık kaldı! Okul açılışında dansöz kıyafetiyle göbek atan kadın öğretmene soruşturma         
20:57
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2021 14:38:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement