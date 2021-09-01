Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlıyor

Mersin Bisiklet Derneği tarafından bu yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Mersin Bisiklet Festivali yarın başlayacak.

Valilik, Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin destekleriyle kentin tarihi ve turistik yerlerinin tanıtılması ve trafikte bisiklete farkındalık oluşturulması amacıyla organize edilen festival kapsamında hazırlıklar tamamlandı.

Festival, yarın saat 09.00'da Soli Pompeipolis Antik Kenti'nde başlayacak. Bisiklet tutkunları, başlangıç noktasından pedal çevirip kentin birçok bölgesinde tur atacak.

Organizasyonun ikinci gününde katılımcılar için düzenlenecek yat turunda, kentin koyları tanıtılacak.

Bulutsuzluk Özlemi grubu da etkinliklerin üçüncü gününde konser verecek.

Festival, son günde gerçekleştirilecek orman arazisi sürüşü etkinliğiyle son bulacak.