Son Dakika › Güncel › Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi
7 saat önce
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla 5'incisini düzenleyeceği Uluslararası Mersin Maratonu'nu 22 Mart'ta gerçekleştirecekti. Ancak Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs nedeniyle maraton ertelendi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre maraton ileri bir tarihte yapılacak. - MERSİN
Son Dakika Manchester City-Real Madrid maçı ertelendi Türkiye'deki ilk koronavirüs vakasının sağlık durumuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklama: Durumu iyi Son Dakika: TFF Başkanı Nihat Özdemir'den liglerin ertelemesi sorusuna yanıt: Tercihimiz seyircisiz oynanması Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Burdur programı ertelendi