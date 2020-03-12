Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi - Son Dakika
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Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi

7 saat önce

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

Uluslararası Mersin Maratonu korona virüs nedeniyle ertelendi, System.String[]

MERSİN (İHA) – Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 5'incisi gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu, neredeyse tüm dünyaya yayılan korona virüsü nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.


Mersin Büyükşehir Belediyesi, bu yıl 'Herkes Koşar Mersin'e' sloganıyla 5'incisini düzenleyeceği Uluslararası Mersin Maratonu'nu 22 Mart'ta gerçekleştirecekti. Ancak Çin'de ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan korona virüs nedeniyle maraton ertelendi. Büyükşehir Belediyesi yetkililerinden edinilen bilgiye göre maraton ileri bir tarihte yapılacak. - MERSİN

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 05:46 Kaynak: İHA
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