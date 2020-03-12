Uluslararası Mersin Maratonu koronavirüs nedeniyle ertelendi

Mersin'de bu yıl 5'incisi düzenlenmesi planlanan Uluslararası Mersin Maratonu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ertelendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Başkanı Vahap Seçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta kentte "Herkes Koşar Mersin'e" sloganıyla gerçekleştirilecek olan Uluslararası Mersin Maratonu'nun koronavirüs önlemleri kapsamında erteleme kararı alındığını belirtti.

Seçer, Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) "Silver Label" kategorisinde sınıflandırılan maratonun daha sonra belirlenecek bir tarihte yapılacağını kaydetti.