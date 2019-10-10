Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300'e yakın katılımcıyı İstanbul'da ağırladıklarını belirterek, "Hem TMSF'nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.