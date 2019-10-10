Son Dakika Haberleri: Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu
Son Dakika Ekonomi Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu

Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu

30 dakika önce

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300'e yakın katılımcıyı İstanbul'da ağırladıklarını belirterek, "Hem TMSF'nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum.

Uluslararası mevduat sigortacıları İstanbul’da buluştu, System.String[]

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl 85 ülkeden 300'e yakın katılımcıyı İstanbul'da ağırladıklarını belirterek, "Hem TMSF'nin yurt dışındaki etkinliğini artırmak hem de ülkemizin potansiyelini meslektaşlarımıza göstermek adına önemli bir organizasyon olduğunu düşünüyorum." dedi.

İstanbul, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.10.2019 03:56 
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