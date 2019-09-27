Son Dakika Haberleri: Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda 1. etap tamamlandı
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Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda 1. etap tamamlandı

1 saat önce

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun Anıt-Hatunsaray-Akören-Mevlana Kültür Merkezi'nden oluşan 127 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nda 1. etap tamamlandı, System.String[]

Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun Anıt-Hatunsaray-Akören-Mevlana Kültür Merkezi'nden oluşan 127 kilometrelik ilk etabı tamamlandı.


Torku Şekerspor takımından Batuhan Özgür, birinci etabı ilk sırada tamamlarken, dereceye giren sporculara ödüllerini ise Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca verdi. Turda ikinciliği Cezayir'den Yacine Hamza elde ederken, üçüncü ise Salcano Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nden Ahmet Orken oldu.


Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca da Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu'nun ilk etabının bitiş noktasında sporcuların ve bisiklet tutkunlarını yalnız bırakmadı. Konya'daki bu büyük heyecana ortak olan Başkan Hasan Kılca, yarış sonunda dereceye giren sporcuları tebrik etti, ödüllerini de düzenlenen törenle takdim etti.


Öte yandan Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu, Cumartesi günü Anıt- Ankara Yolu-Sarayönü-Ladik-Yeni Konya Stadyumu'ndan oluşan 136 kilometrelik 2. etapla devam edecek. Turun son gününde ise bisikletçiler 146 kilometreden oluşan Anıt-Derbent-Kızılören-Sefaköy- Meram Belediyesi etabında pedal çevirecekler. - KONYA

Mevlana Celaleddin Rumi, Hasan Kılca, Hatunsaray, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 04:42 Kaynak: İHA
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