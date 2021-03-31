Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın Konya'da başlıyor - Son Dakika

Türkiye Bisiklet Federasyonu öncülüğünde, Konya Büyükşehir Belediyesi ile Selçuklu, Meram ve Karatay belediyelerinin destekleriyle düzenlenen Uluslararası Mevlana Bisiklet Turu yarın Konya'da başlayacak.

Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, tura ilişkin Mevlana Kültür Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi.

Hazırlıkların tamamlandığını belirten Küçükbakırcı, turun başlamasını heyecanla beklediklerini söyledi.

26'ncısı düzenlenecek turu başarılı bir şekilde tamamlamak için önemli bir hazırlık sürecinden geçtiklerini belirten Küçükbakırcı, "Bu yıl pandemiye rağmen 20 takımla koşuyoruz. Mevlana Bisiklet Turu'muz, Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'ndan sonra Türkiye'nin en büyük bisiklet turu haline geldi. Yarın inşallah startımızı vereceğiz. 4 gün sürecek olan Mevlana Bisiklet Turu, hem şehrimizin tanıtımına katkıda bulunacak, hem de katılanların güzel hatıralarla ülkelerine dönmelerini sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Küçükbakırcı, ülke genelinde bisiklet kullanımını arttırmak istediklerini vurgulayarak, "İnsanların hareketli yaşamı tercih etmesi, bu tür organizasyonlara bağlı. 70'li yıllardan bu yana otomobil çok şımartıldı. İnsanların ekonomik durumu düzeldikçe herkes otomobil aldı ama hareketli yaşam azaldı, hava kirliliği arttı, hastaneler doldu, enerji son derece sıkıntılı bir hale geldi. Bu organizasyonlarla bisiklete binen insan sayımız inşallah her geçen gün artacak." diye konuştu.

Küçükbakırcı, katılımcıların tamamından Kovid-19 testi istediklerini, turun sağlıkla tamamlanması için gayret gösterdiklerini bildirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Altay da Konya'nın, dünyanın "en önemli" bisiklet şehirlerinden biri olması için çalıştıklarını, projeler ürettiklerini söyledi.

Mevlana Bisiklet Turu'nun da bu anlamda önemli olduğunu altını çizen Altay, "Bu yıl pandemiye rağmen 15 ülkeden 20 takımla Mevlana Bisiklet Turu yapılmış olacak. Tabii Konya, bisiklet denilince ilk akla gelen şehir. Bisiklet yollarımız, bisiklet tramvayımız, 'Bisiklet Master Planı'mız, otoparklarda bisiklet için ayırdığımız alanlar, akıllı bisiklet ulaşım sistemimiz, otobüslerdeki bisiklet aparatlarımız artık Konya'nın Türkiye'de takip edilmesini sağlamış oldu. İnşallah Mevlana Bisiklet Turu hem Konya'mızın tanıtımına hem de bisiklet şehri olmasına önemli bir vurgu yapacak." değerlendirmesinde bulundu.

Turun, kentin tanıtımı için önemli bir fırsat olduğunu dile getiren Altay, şunları kaydetti:

"Tur 4 etapta gerçekleşecek. İlk etapta Konya-Sarayönü-Ladik, ikinci etapta Konya-Kilistra, üçüncü etapta Konya-Sille ve son etapta Konya-İsmil- Çumra güzergahlarında koşulmuş olunacak. Spor camiasının gözü kulağı şehrimizde olacak. İnşallah alnımızın akıyla bunu tamamlamayı planlıyoruz. Bir de müjde vereceğim. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun da bazı etaplarına Konya olarak 12 Nisan'da ev sahipliği yapacağız. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu, tüm dünyanın takip ettiği bir tur haline geldi. Bazı etaplarının şehrimizde olması bizim için bir memnuniyettir. İnşallah yarışların çok büyük bir mücadele ve başarıya vesile olmasını temenni ediyorum."