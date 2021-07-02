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"Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"nun konusu "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlendi - Son Dakika

"Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"nun konusu "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlendi

02.07.2021 14:08

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29-31 Ekim'de yapılacak "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"nun bu yılki konusunun "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlendiğini açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, 29-31 Ekim'de yapılacak "Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu"nun bu yılki konusunun "Peygamberimiz ve Vefa Toplumu" olarak belirlendiğini açıkladı.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, sempozyumda, en üstün erdemlerden "vefa" konusu ele alınacak, özellikle Kur'an ve sünnet penceresinden Hazreti Muhammed'in hayatından örneklerle vefa toplumunun temel dinamikleri ortaya konulacak.

Türkçe, İngilizce ve Arapça düzenlenecek sempozyuma katılmak isteyenler, bilimsel ve özgün olması şartı aranan tebliğ özetlerini 20 Ağustos'a kadar "mevlidinebihaftası@diyanet.gov.tr" adresine gönderebilecek. Kabul edilen tebliğler 10 Eylül'de açıklanacak.

Sempozyuma katılma hakkı elde edenler, tebliğ metinlerini 22 Ekim'e kadar teslim edecek. Sempozyum programı 27 Ekim'de ilan edilecek.

Oturumlar halinde düzenlenecek sempozyumda, "Teorik ve Kavramsal Çerçeve", "Kur'an ve Hadislerin Anlam Dünyasında Vefa", "Vefa Peygamberi ve Vefa Toplumu", "İslam Medeniyetinde Vefa Kavramı ve Vefa Toplumunu Tahkim Eden Uygulamalar", "Modernizm Bağlamında Vefa ve Günümüzde Vefa Toplumunun İmkanı" başlıkları ele alınacak.

Kovid-19 salgınının seyrine göre sempozyumun yüz yüze ya da çevrim içi yapılmasına gelecek günlerde karar verilecek.

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Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu nun konusu Peygamberimiz ve Vefa Toplumu olarak belirlendi

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ali Erbaş, Tebliğ, Ekim, Toplum, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Toplum 'Uluslararası Mevlid-i Nebi Sempozyumu'nun konusu 'Peygamberimiz ve Vefa Toplumu' olarak belirlendi - Son Dakika


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