Uluslararası misafirler ASÜ'de kültürlerini tanıttı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Uluslararası misafirler ASÜ'de kültürlerini tanıttı - Son Dakika

Uluslararası misafirler ASÜ'de kültürlerini tanıttı

7 saat önce

"Uluslararası Göçmenler Günü" münasebetiyle Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) düzenlenen etkinlikte, Aksaray'da yaşayan yabancı misafirler, kendi kültürlerinden örnekleri sahneledi.

Uluslararası misafirler ASÜ'de kültürlerini tanıttı, System.String[]

"Uluslararası Göçmenler Günü" münasebetiyle Aksaray Üniversitesinde (ASÜ) düzenlenen etkinlikte, Aksaray'da yaşayan yabancı misafirler, kendi kültürlerinden örnekleri sahneledi.


ASÜ Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte konuşan Aksaray Valisi Ali Mantı, Türkiye'nin, dünya coğrafyasının ortasında ve bağlantı noktasında bir ülke olduğunu belirterek, ülkemizde değişik statülerde, dünyanın 191 ülkesinden misafirler olduğunu belirtti. Tarihin değişik evrelerinde ülkelerinde zulüm gören ve sıkıntıya düşen göçmenlerin Anadolu coğrafyasına sığındıklarına dikkat çeken Mantı, "Bizim ülkemiz ve toprağımız mübarek topraklar. Bu mübarek topraklar sadece bizim açımızdan değil dünya mazlum milletleri açısından da mübarek. Bu toprakları hepimiz canımız, kanımız ve gözümüz gibi korumalıyız. Allah bu milleti ve devletimizi ilelebet payidar kılsın ve her türlü fitneden korusun" dedi.


Aksaray İl Göç İdaresi Müdürü Mehmet Servet Yelken de, göçün bugün dünyanın en önemli problemlerinden birisi olduğunu, dünyada 260 milyon göçmenin bulunduğunu kaydetti. Bu göçmenlerden 71 milyonunun zorla yerinden edilmiş insanlar, 25 milyonunun ise mülteci statüsünde olduğuna değinen Yelken, "Şu anda günde 37 bin kişi evini terk etmek zorunda kalıyor. Ülkemiz bütün mültecilere, bütün sığınmacılara kucak açan bir ülke. Uluslararası göçmenler günü, farkındalık oluşturmak maksadıyla gerçekleştiriliyor" şeklinde konuştu.


Yapılan açılış konuşmalarının ardından farklı ülkelerden misafirlerler sahneye gelereki, çeşitli gösterilerle kendi kültürlerinden örnekler sahneledi. - AKSARAY

Ali Mantı, Türkiye, Aksaray, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 04:44 Kaynak: İHA
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