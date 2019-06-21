Son Dakika Haberleri: Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durdu
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Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durdu

1 saat önce

Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.

Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar durdu, System.String[]
Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'na roket düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) kaynaklarından alınan bilgiye göre, Mitiga Uluslararası Havaalanı'na kaynağı bilinmeyen roketler düşmesi sebebiyle uçuşlar durduruldu.
Mitiga, Trablus'ta faaliyet gösteren tek sivil haavalanı durumunda.
Libya'nın doğusundaki askeri güçlerin lideri General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine UMH birlikleri de "Burkan el-Gadab" operasyonunu başlatmıştı.
Haber Yayın Tarihi : 21.06.2019 09:24 Kaynak: AA
Libya, Trablus, Güncel
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