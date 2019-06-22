Uluslararası Mitiga Havaalanı'nda uçuşlar yeniden başladı
28 dakika önce
Libya'nın başkenti Trablus'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar tekrar başladı.
Libya
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 12:00 Kaynak: AA
'nın başkenti Trablus
'taki Mitiga Uluslararası Havaalanı'nda uçuşlar tekrar başladı.
Mitiga Uluslararası Havaalanı yönetiminin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, seferler yaklaşık iki saatlik aranın ardından yeniden başladı.
Açıklamada, İstanbul
'dan kalkan Afrika
Hava Yollarına ait uçağın gelişi için havaalanının uçuşlara tekrar açıldığı aktarıldı.
Açıklamada ayrıntılı bilgiye yer verilmedi.
Mitiga Uluslararası Havaalanı'na kaynağı bilinmeyen roketler düşmesi nedeniyle seferler askıya alınmıştı.
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