"Uluslararası Muay Thai Galası" gerçekleştirildi

Bitlis'te düzenlenen ve 7 gün süren Uluslararası Muay Thai Kampı'nın ardından "Uluslararası Muay Thai Galası" yapıldı.

Türkiye Muay Thai Federasyonu Milli Takım Koordinatörü Ömer Uğur tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen etkinliğe farklı illerin yanı sıra İran'dan gelen 56 sporcu arasında muay thai müsabakaları yapıldı.

Dereceye giren sporculara kupa takdim edilen etkinlikte diğer sporculara da madalya verildi.

Uğur, gazetecilere, İran ve farklı illerden sporcuların katılımıyla kentte muay thai kampının sekizincisini düzenlediklerini söyledi.

Bitlis ve ülke genelindeki sporcuların gelişimi için bu kampları düzenledilerini belirten Uğur, "Maçlar öncesi ülkemiz genelindeki ve yurt dışından gelen sporcularla bir hafta kamp yapıyoruz. Tüm sporcuların katılımıyla her gün 2 saat antrenman yapıyoruz. Geçen yıl yaptığımız kampın meyvelerini bu yıl aldık. Türkiye şampiyonalarında değişik kategorilerde toplam 7 şampiyonluğumuz oldu. İnşallah bu şekilde devam edip milli takıma kazandırdığımız sporcu sayısını artıracağız." diye konuştu.

İranlı antrenör Ali Haghnazari ise etkinliğe 28 sporcuyla katıldıklarını bildirerek, kampın sporcular için verimli olduğunu dile getirdi.

Müsabakaları Bitlis Vali Yardımcısı Furkan Seyman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Bilal Elkatmış ve vatandaşlar izledi.