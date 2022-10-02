Uluslararası müsabakalarda dereceye girenlerin kamuya atanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik - Son Dakika
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Uluslararası müsabakalarda dereceye girenlerin kamuya atanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik

02.10.2022 12:32
Uluslararası müsabakalarda dereceye girenlerin kamuya atanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik

Uluslararası müsabakalarda dereceye giren milli sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığındaki açık kadrolara atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Uluslararası müsabakalarda dereceye giren milli sporcuların, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığındaki açık kadrolara atanmalarına ilişkin yönetmelikte değişikliğe gidildi.

Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak, yürürlüğe girdi.

Düzenleme, üniversitelerin fakülte veya 4 yıllık yüksekokullarından mezun olup 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'ndaki şartları taşıyanlardan, öncelik sırasına göre Olimpiyat Oyunları ve Paralimpik Oyunlarda ferdi ve takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girenler, milli sporcu belgesine konu olan müsabakanın oynandığı tarihte Olimpiyat Oyunları programında yer alan spor dallarının Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında büyükler ve alt yaş kategorilerinde ilk 3 dereceye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi tarafından düzenlenen yaz-kış gençlik olimpiyat oyunlarında ferdi ve takım oyunlarında ilk 3 dereceye girenler, Üniversiad Oyunları ve Akdeniz Oyunlarında olimpik branşlarda ferdi ve takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girenler, Dünya ve Avrupa Şampiyonaları eleme müsabakaları ile eleme grup müsabakalarında takım sporlarında en az 10 kez Türkiye'yi temsil ederek milli sporcu belgesi almış olanlar, Deaflimpik Oyunlarda ferdi ve takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girenler, Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı spor dallarının büyükler ve alt yaş kategorilerinde Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenleri kapsıyor.

Düzenleme ile söz konusu şartları taşıyanlar için Gençlik ve Spor Bakanlığının açık bulunan sportif eğitim uzmanı ve antrenörlük kadroları ile Milli Eğitim Bakanlığının beden eğitimi öğretmeni kadrolarına atanmalarda Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelik hükümleri uygulanmayacak.

Daha önceki yönetmelikte bulunan Dünya Askeri Oyunlarında ferdi ve takım müsabakalarında ilk 3 dereceye girenler ile Askeri Sporlar Konseyince yapılan Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk 3 dereceye girenlere "yönetmelik hükümlerinin uygulanmaması" hükmü ise bu yönetmelikte yer almadı.

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Kaynak: AA

milli eğitim bakanlığı, gençlik, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Uluslararası müsabakalarda dereceye girenlerin kamuya atanmasına ilişkin yönetmelikte değişiklik - Son Dakika

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