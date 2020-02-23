İbn Haldun Üniversitesi ve İslami İşbirliği Gençlik Forumu (ICYF) iş birliğiyle üniversitenin Başakşehir Yerleşkesinde düzenlenen "Uluslararası Müslüman Entelektüel Forumu" kapanış bildirgesinin ardından sona erdi.

"Müslüman Toplumlarda Cinsiyeti Kavramını Yeniden Düşünmek Üzerine Bir Analiz" başlıklı konuşma yapan

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Fatmanur Altun, cinsiyet kavramının son yıllarda en çok tartışılan, kilit kavramlardan bir haline geldiğini anlattı.

Toplumsal cinsiyet meselesinin tartışılmaya başlandığı günden bu yana ana gündem maddelerinden biri olduğunu kaydeden Altun, "Bu tartışmaların odağında kadın ve erkek arasındaki toplumsal üretim, eşitlik, adalet, sömürü ve toplumsal rol dağılımı geliyor. Diğer bir konu ise feminizm ve feminizm üzerinden şekillenen tartışmalar." ifadelerini kullandı.

Cinsiyet kavramının tüm dünyada olduğu gibi İslam dünyasında ve özellikle gençler arasında tartışıldığını dile getiren Altun, şöyle devam etti:

"Toplumsal cinsiyet kavramı hem Batı dünyasında hem de Batı dışı dünyada çokça tartışılan konular arasında. Özellikle Sanayi Devrimi'nden sonra kadınların iş gücü içinde yer almaya başlamaları ve üretim ilişkilerinde yaşanan değişimlerle beraber aslında bu konular ciddi anlamda toplumsal sorunları meydana getirmeye başladı. Maalesef kadınların bu durumu erkeklere oranla daha olumsuz şekilde seyretti. Günümüzde cinsiyet eşitliği ve benzeri konularda yoğun tartışmalar da devam ediyor. Bunun bir tarafında kendi kültürümüz, kendi dinimiz ve kendi yaşam pratiklerimizle ilgili olan tarafı var, bir taraftan modern dünyanın önümüze getirdiği dayatmalar var."

Cinsiyet eşitliği üzerinden çıkan tartışmalarla ilgili güncel sorunları masaya yatırmak açısından forumun önemli bir işlev üstelendiğini vurgulayan Altun, konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"Cinsiyet eşitliğiyle ilgili sorunları masaya yatırırken kendi ruhumuza, kendi dinamiklerimize ve kendi kültürel kodlarımıza uygun olan çözümleri üretmemiz gerekiyor. Bu forum da aslında böyle bir çabanın ve çözüm arayışının ortaya konulması açısından son derece somut bir gösterge. Bir çok kavram gibi feminizm de Batılı bir kavram. Dolayısıyla cinsiyet eşitliği ile feminizm arasındaki farkı ayırt etmek ve tartışmalarımızı yaparken dikkatli olmak zorundayız."