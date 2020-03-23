Uluslararası nakliyecilerden "şoför vizeleri uzatılsın" talebi - Son Dakika
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Uluslararası nakliyecilerden "şoför vizeleri uzatılsın" talebi

6 saat önce

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da şoförlere uygulanan kontrol süreçlerinin tedarik zincirini aksattığını belirterek, "AB ülkelerine çağrımız, son 1 ay içerisinde tamamlanmış şoför vizeleri de dahil...

Uluslararası nakliyecilerden

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'da şoförlere uygulanan kontrol süreçlerinin tedarik zincirini aksattığını belirterek, "AB ülkelerine çağrımız, son 1 ay içerisinde tamamlanmış şoför vizeleri de dahil olmak üzere mevcut şoför vizelerinin otomatik olarak 6 ay süre ile uzatılmasıdır. Türkiye-AB tedarik süreci için bunun yapılması elzemdir." açıklamasında bulundu.

Şener yaptığı yazılı açıklamayla, koronavirüs salgını nedeniyle Avrupa'ya yük taşımacılığında yaşanan aksaklıklar hakkında bilgi verdi.

Dünya genelinde yaşanan salgın sebebiyle Avrupa'da uygulanan kontrollerin kıtada taşıma sürelerini uzattığını aktaran Şener, birçok şoförün vizesinin veya kalış süresinin tamamlanmış duruma geldiğini kaydetti.

"Kritik öneme sahip malların ihtiyaç sahiplerine ulaşması imkansız hale gelecek"

Şener, Türkiye'deki birçok Schengen ülkesinin konsolosluğunu kapatması sebebiyle birçok aracın Avrupa'ya taşıma yapamaz hale geldiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Şoförlerimiz bugün her türlü riske rağmen AB topraklarına taşıma yapmak isteseler de vize engeli karşılarında bir duvar gibidir. Bugün Avrupa'da ülkeler, şehirler arası ulaşımı kısıtlayıp hatta sokağa çıkmayı dahi yasaklamasına rağmen yük taşımacılığını bu kısıtlamaların dışında tutmaktadır. Hatta bu ülkeler tedarik zincirinin kopmaması için hafta sonu sürüş yasaklarını kaldırıp şoförler için sürüş dinlenme kurallarını bile esnetmiş durumda.

Uluslararası taşımacılar olarak bizler şoförlerimizin fedakarlıkları ile her koşulda bu taşımayı sürdürmeye kararlıyız. Çünkü başka şekilde gıda ve ilaç ham maddesi gibi bu süreçte kritik öneme sahip malların ihtiyaç sahiplerine ulaşması imkansız hale gelecektir."

" Dışişleri Bakanlığı'mızı girişimde bulunmaya davet ediyoruz"

Şener, birçok şoförün sınır geçişlerindeki sağlık kontrollerinin uzaması ve uzun bekleme süreleri yüzünden AB topraklarındaki kalış sürelerini doldurarak mücbir sebeple kural ihlali yaptıklarını belirterek, Schengen idaresinin bu ihlaller için mücbir sebebi dikkate alarak ceza yazmaması gerektiğini kaydetti.

Birçok şoförün vizesinin tamamlandığını yineleyen Şener, yurda dönüp vize almak isteyen şoförlerin de kapısı kapalı konsolosluk vize bölümleriyle karşılaştığını kaydetti.

Şener, AB Komisyonu'nun geçen hafta yayınladığı eşya ve temel hizmetlere erişim kılavuzunda, kamyon sürücülerinin sınırlar arasındaki faaliyetlerin sürekliliğinin sağlanmasının ve kontrol önlemlerinin, tedarik zincirine, kamu yararına yönelik temel hizmetlere, ülke ekonomilerine ve bir bütün olarak AB ekonomisine ciddi bir aksama getirmemesi gerektiğinin altının çizildiğini hatırlattı.

Türkiye'de vize işlemlerini durduran veya sınırlandıran ülke konsolosluklarını, Almanya, Avusturya, Çekya, Fransa, Hollanda, İtalya, İspanya, İsviçre, Macaristan, Norveç, Polonya, Portekiz, Slovakya ve Slovenya diye sıralayan Fatih Şener, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"AB ülkelerine çağrımız, son 1 ay içerisinde tamamlanmış şoför vizeleri de dahil olmak üzere mevcut şoför vizelerinin otomatik olarak 6 ay süre ile uzatılmasıdır. Türkiye-AB tedarik süreci için bunun yapılması elzemdir. Dışişleri Bakanlığı'mızı da bu konuda girişimde bulunmaya davet ediyoruz."

Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Avrupa Birliği, Fatih Şener, Avrupa, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:04 Kaynak: AA

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