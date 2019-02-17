Son Dakika Haberleri: Uluslararası New York Oyuncak Fuarı Başladı

Uluslararası New York Oyuncak Fuarı Başladı

14 dakika önce

NEW Uluslararası New York Oyuncak Fuarı ziyarete açıldı.

Uluslararası New York Oyuncak Fuarı Başladı, System.String[]
NEW Uluslararası New York Oyuncak Fuarı ziyarete açıldı.

New York'un önemli etkinlik alanlarından Javits Center'da açılan fuar, dünyanın önde gelen oyuncak firmalarına ev sahipliği yapıyor.

Bu yıl 116'ıncısı düzenlenen fuarda, 100'den fazla ülkeden binin üzerinde firma ürünlerini sergiliyor.

Renkli görüntülere sahne olan fuarda teknolojik ürünlerin yanı sıra klasik oyuncaklar da tüketicilerin beğenisine sunuldu.

New York Oyuncak Fuarı, 19 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:50 Kaynak: AA

New York, Güncel
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