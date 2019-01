Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı 5-6 Mart'ta İstanbul'da Düzenlenecek

Nükleer enerji sektöründeki en son gelişmeler ve Türk firmalarını bekleyen iş fırsatları Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda tanıtılacak. Türkiye , Ortadoğu ve Afrika 'nın en önemli nükleer etkinliği olan Zirve, 100'ün üzerinde sektör devi firmayı ve nükleer alanında çalışan 1000'e yakın ziyaretçiyi ağırlayacak.Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, nükleer sanayideki en son teknoloji ve yenilikleri tanıtmak üzere 5-6 Mart 2019 tarihlerinde, altıncı kez İstanbul 'da düzenleniyor. Sektörün önde gelen firmalarını buluşturmaya hazırlanan Zirve, Türkiye, Ortadoğu ve Afrika'nın en kapsamlı nükleer etkinliği olma özelliğini taşıyor. Zirve, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın desteğiyle Nükleer Mühendisler Derneği (NMD) ve Ankara Sanayi Odası (ASO) tarafından gerçekleştiriliyor.Özel sektörün yanı sıra kamu, sivil toplum, alanında uzman uluslararası konuşmacılar ve akademisyenlerin de katılacağı Zirve'de uzmanlar nükleer alanındaki en güncel gelişmeleri oturumlarda tartışacak. İki gün boyunca sürecek Zirve'ye 100'ün üzerinde firmanın ve bine yakın yerli ve yabancı ziyaretçinin katılması bekleniyor.Türkiye'nin nükleer yatırımlarının her boyutuyla tartışılacağı 6. Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı, ticari eşleştirme platformuyla da Türk firmalarını uluslararası nükleer tedarikçileriyle buluşturacak. Zirve, nükleer santral projelerine vida üretiminden insan kaynaklarına kadar hemen her alanda ürün ve hizmet sunabilecek firmalar için önemli bir ticari buluşma noktası olacak.Uluslararası düzeyde son derece önemli bir Zirve'yi hayata geçireceklerini söyleyen Nükleer Mühendisler Derneği Başkanı Dr. Erol Çubukçu, nükleer enerjinin ülkelerin sürdürülebilir enerji politikaları için vazgeçilmez olduğunu belirtti. Türk firmalarının nükleer santral ekipmanları için tedarikçi olması konusunda fırsatların ortaya çıkmakta olduğunu vurgulayan Dr. Çubukçu, Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı'nda Türk firmalarıyla nükleer alanında daha önce tecrübesi bulunan yabancı firma ve tedarikçileri buluşturacaklarını ifade ederek, Zirve'nin sadece Türkiye'yi hedeflemediğini bildirdi. Dr. Çubukçu, Zirve'de Orta Doğu Kuzey Afrika hatta bu yıl Güneydoğu Asya 'daki nükleer faaliyetleriyle ilgilenen firmaları da bir araya getireceklerini paylaştı. Dr. Çubukçu, bu yıl Zirve'ye katılan ülke sayısını daha da artıracaklarını ve özellikle Türkiye'ye daha önce gelmemiş ülkelerden önemli düzeyde katılımların gerçekleşeceğini sözlerine ekledi.The post Uluslararası Nükleer Santraller Zirvesi ve Fuarı 5-6 Mart'ta İstanbul'da düzenlenecek appeared first on Enerji Enstitüsü