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Uluslararası Ödemeler Bankası: Fed için riskler bitmiş değil
11 dakika önce
Uluslararası Ödemeler Bankası, "Fed'in şirket tahvillerini satın almak için çeşitli araçlar tanıtmasına rağmen bu konuda hala stres devam ediyor ve bu durum swap piyasalarını tekrar olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Uluslararası Ödemeler Bankası, " Fed'in şirket tahvillerini satın almak için çeşitli araçlar tanıtmasına rağmen bu konuda hala stres devam ediyor ve bu durum swap piyasalarını tekrar olumsuz etkileyebilir" değerlendirmesinde bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 12.04.2020 11:59
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