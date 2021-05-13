Uluslararası Öğrenci Derneği üyelerinden Filistin'e video mesajlı destek - Son Dakika

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarına dikkati çeken öğrenciler, 8 dakika 15 saniyelik klibi sosyal medya üzerinden paylaştı.

Kocaeli Üniversitesinde öğrenim gören, Bosna-Hersek, Suriye , Filipinler , Özbekistan , Kamerun , Hindistan, Sudan , Makedonya , Mısır , Afganistan , Kazakistan , Ruanda, Yemen , Cibuti , Endonezya, Filistin ve Cezayir 'den öğrenciler, kamera karşısına geçerek duygularını aktardı.

Kocaeli Uluslararası Öğrenci Derneği üyeleri, İsrail 'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs 'te saldırılarda bulunduğu Filistinlilere destek amacıyla video mesajlarla klip hazırladı.

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