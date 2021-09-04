Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanlığına Osman Akgül seçildi - Son Dakika

Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu (UDEF) Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Osman Akgül, yaptıkları öğrenci çalışmalarının adaletsizliği, yoksulluğu engellemek için çok önemli olduğunu belirterek, "Yetiştirdiğimiz, dokunduğumuz her bir kardeşimiz, kendi toplumunu, kendi ailesini uyandırdığı ve kalkındırdığı müddetçe bizim bu faaliyetlerimiz kat ve kat artacaktır."dedi.

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen UDEF Genel Kurulu, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. İstiklal Marşı'nın okunması ve UDEF'i anlatan filmin gösteriminin ardından yapılan seçimde Osman Akgül, yönetim kurulu başkanlığına seçildi.

Akgül, seçimin ardından yaptığı konuşmada görevi devraldığı Mehmet Ali Bolat'a sunduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken büyük bir sorumluluk üstlendiğinin farkında olduğunu söyledi.

UDEF'in, uluslararası öğrencilik çalışmalarına 2004'te Sosyal Araştırmalar ve Kültürlerarası Dayanışma Derneği (SADER) kimliğiyle başladığını hatırlatan Akgül, 2012'de birçok derneğin kurulmasına öncülük eden kurumun, federasyon yapısını kazanarak, "UDEF" adını aldığını aktardı.

Akgül, yurt içinde 75 şehirde 68 dernek ve 21 temsilcilikle yurt dışında ise 7 dernek ve onlarca partner kuruluşla ülkedeki 65 bini aşkın uluslararası öğrenciye doğrudan ulaştıklarını ve onlara destek olduklarını vurgulayarak, "Bizler bir mücadelenin içerisindeyiz, dünya saadet bulsun, yoksulluk dünyadan kalksın, adalet hakim olsun istiyoruz. Bunların yapılmasının en önemli yöntemlerinden biri de kuşkusuz öğrenci çalışması. Biz yoksulluğu önlemeye çalışırken, sistem 10 kişiyi yoksullaştırıyor. Yaptığımız öğrenci çalışmasının, adaletsizliği, yoksulluğu engellemek için en önemli çalışma olduğunu görüyorum. Yetiştirdiğimiz, dokunduğumuz her bir kardeşimiz, kendi toplumunu, kendi ailesini uyandırdığı ve kalkındırdığı müddetçe bizim bu faaliyetlerimiz kat ve kat artacaktır." diye konuştu.

Eski Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali Bolat ise UDEF'e destek olan herkese teşekkür ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımıza da çok teşekkür ediyorum, çünkü kendisinin programlarımıza katılmasıyla uluslararası öğrenci algısı çok daha doğru kabul edilmeye ve gündeme gelmeye başladı. Bize destek olan tüm bakanlıklarımıza kamu kurum ve kuruluşlarımıza da çok teşekkür diyorum. Bu hayırlı çalışmaya destek oldular, önümüzü açtılar. Türkiye'de en önemli problem, uluslararası öğrenci varlığının kabul edilmemesiydi, biz bunu kabul ettirdik. İkincisi, yanlış bir tanım vardı. Yabancı öğrenci yok, uluslararası ve misafir öğrenci var. Bu kavramı da tüm Türkiye'de kabul ettirdik." dedi.

Genel kurula, federasyon üyesi derneklerin delegelerinin yanı sıra üniversite ve STK temsilcileri de katıldı.