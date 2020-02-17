"Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" başladı - Son Dakika
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"Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" başladı

7 saat önce

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı.

Trakya Uluslararası Öğrenci Derneğince "Uluslararası Öğrenci Kariyer Akademisi" programı başlatıldı.

Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen program kapsamında uluslararası öğrencilere çeşitli sunumlar gerçekleştirildi.

Akademi programı çerçevesinde Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan "Tıbbın tarihi ve etiği" Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Edirne Müdürü Uğur Ülgen "Dünyada medya ve iletişim", Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü Bilgi İşlem Yöneticisi Salim Yılmaz da "Yapay zeka ve robotiğe giriş" konularında sunum yaptı.

Dernek Başkanı Hakan Çalışkan konuşmacılara teşekkür belgesi taktim etti.

Akademi etkinlikleri devam edecek.

Trakya Bölgesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.02.2020 09:30 Kaynak: AA
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