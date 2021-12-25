Uluslararası Öğrenci Ödülleri Sahiplerini Buldu

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından Türkiye'de yükseköğrenim gören uluslararası öğrencilerin akademik, sosyal ve kültürel alanlarda sahip olduğu bilgi ve birikimlerini aktarması, bu bağlamda çeşitli eserler ortaya koyması ve değerli fikirlerin desteklenmesi amacıyla "Uluslararası Öğrenci Ödülleri 2021" programı düzenlendi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Konferans Salonunda düzenlenen törende; Proje, Rapor, Kültür-Sanat, Medya ve İletişim ve Edebiyat kategorinde verilen ödüller sahiplerini buldu.

TÜRKİYE BURSLARINDAKİ ARTIŞ TESADÜF DEĞİL

Törende konuşan YTB Başkanı Abdullah Eren, YTB'nin çalışmalarıyla 2012'de markalaşan Türkiye Bursları programı ile Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısının artış gösterdiğine dikkat çekti.

Bu artışın bir tesadüf olmadığını söyleyen Eren şunları kaydetti: "Türkiye nüfusunun çoğunluğu Müslüman olan, aynı zamanda 200 yıldır modernleşme çabası içinde olan bu anlamda Batı ile ilişkisi Müslüman ülkeler içinde en kavi olan bir ülke. Diğer taraftan güçlü yapısı, ekonomisi, askeri yapısı ve savunma sanayisi ile de farklı bir noktada. Böyle bir ülke son 20 yılda dış politikasında bir paradigma değişikliği gösteriyor. Yakın çevresindeki soydaş akraba topluluklarla ilişkileri yeniden kurmaya çalışıyor. Eğitim ve kültür bu yollardan bir tanesi. İşte tüm bu paradigma değişiminin ortasında yükseköğrenim bursları yatıyor. Türkiye Burslarına gelen öğrencilerin 2012'den 2020'ye artması bu noktada tesadüf değil"

TÜRKİYE İKİNCİ VATANINIZ

Türkiye'nin uluslararası öğrenciler için ikinci vatan konumunda olduğunu belirten Abdullah Eren, "Sizler bizlere sadece ailelerinizin emaneti olarak gelmiyorsunuz. Sizler genç yetişkinlersiniz. Bizler sizi sadece ailelerinizin değil ülkelerinizin, ülkelerinizin geleceğinin emaneti olarak görüyoruz" dedi.

DÜNYADA BİR ADALETSİZLİK VAR

Türkiye Bursları programının sadece sıradan bir burs programı olmadığını anlatan YTB Başkanı Eren, Türkiye Burslarının felsefesi olan bir program olduğunu söyledi. Burs programını ortak bir ideal ortak bir gelecek tasavvuru için yürüttüklerini ifade eden Eren, "Bizim ülke olarak inandığımız bir şey var. Dünyada bir adaletsizlik var. Dünyanın zenginliği belli bölgelerde toplanmış. Sadece iktisadi anlamda değil bilgi üretimi açısından da bu böyle. Burada dengeyi sağlamamız lazım. Türkiye Burslarının felsefesi budur" şeklinde konuştu.

Türkiye'deki uluslararası öğrenci sayısını artırırken kaliteyi artırmanın da önemine vurgu yapan Eren, "Türkiye Bursları vesilesiyle biz kaliteli gençleri Türkiye'ye getiriyoruz. 170 ülkeden 15 bin öğrencimiz var" diye konuştu. Abdullah Eren, Türkiye'de okuyup mezun olan öğrencilerle de iletişimi koparmayacaklarını ve uçtan uca iletişimi devam ettireceklerinin altını çizdi.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Akademisi, Mezun Buluşmaları ve diğer faaliyetlerinden de bahseden YTB Başkanı Abdullah Eren, Uluslararası Öğrenci Akademisi çerçevesinde 5 bin öğrencinin farklı alanlarda eğitim aldığını dile getirirken; akademiler çerçevesinde iyi ürünler, çalışmalar ortaya koyan öğrencileri ise "Uluslararası Öğrenci Ödülleri" kapsamında ödüllendirdiklerini dile getirdi.

YTB'nin Uluslararası Öğrenci Ödülleri'ne bu yıl Proje, Rapor, Kongre, Kültür-Sanat, Medya ve İletişim ile Edebiyat kategorilerinde toplam 892 başvuru alındı. Ön incelemeye tabi tutulan 892 başvurudan 505'i alanında uzman jüri üyeleri tarafından değerlendirilmeye alınarak dereceye girenler belirlendi. Her kategorideki en iyi 5 eser, birincilik, ikincilik, üçüncülük ve iki mansiyon ödülü olmak üzere ödüllendirildi.