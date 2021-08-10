Uluslararası Öğrenci ve Mezunlar İçin Girişimcilik Programı - Son Dakika
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Uluslararası Öğrenci ve Mezunlar İçin Girişimcilik Programı

10.08.2021 19:24
Uluslararası Öğrenci ve Mezunlar İçin Girişimcilik Programı

Uluslararası Öğrenci ve Mezunlar İçin Girişimcilik ProgramıYenilikçi bir fikrin var mı?Cevabın evet ise, bu canlı yayını kaçırma!

Uluslararası Öğrenci ve Mezunlar İçin Girişimcilik Programı

Yenilikçi bir fikrin var mı?

Cevabın evet ise, bu canlı yayını kaçırma!

Girişimcilik Merkezi ve İşletme Fakültesi işbirliğinde Özyeğin Üniversitesi'nin Uluslararası Öğrenci ve Mezunları için özel olarak tasarlanan program ile girişimcilik yetkinliklerinin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Eğer girişimcilik yetkinliklerinizi geliştirmek, iş fikrinizi nasıl test edebileceğinizi, nasıl iş kurabileceğinizi ve hem Türk hem de uluslararası girişimcilik ekosistemine nasıl daha fazla dahil olabileceğinizi öğrenmek istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın!

Canlı olarak gerçekleştirilecek webinara katılmak, program ve başvuru süreci hakkında güncellemeleri almak için lütfen aşağıdaki bilgilerle kaydınızı tamamlayın.

Başlık: Uluslararası Öğrenci ve Mezunlar İçin Girişimcilik Yetkinlikleri Gelişim Programı

Konuşmacılar: Dr. Abrar Ali Saiyed and Süha Soydan

Tarih: 13 Ağustos 2021, Cuma

Saat: 15: 00 (İstanbul Yerel Saati - UTC/GMT +3)

Kayıt: Link (Zoom Toplantısı)

Dil: İngilizce

*Bu program Avrupa İnovasyon ve Teknoloji Enstitüsü (EIT) tarafından ilk kez açılan Yükseköğretim Kurumları için İnovasyon Kapasitesi Geliştirme kapsamında desteklenmekte ve İngiltere, Malta, Kıbrıs ve Türkiye'den kurumların ortaklığında gerçekleştirilmektedir.

YORUMLAR
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Kaynak: Habermetre

Özyeğin Üniversitesi, İşletme Fakültesi, Girişimcilik, Toplum, Son Dakika

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