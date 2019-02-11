Uluslararası Öğrenciler Bursa'yı Gezdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, öğrencilerine Türkiye'yi tanıtmayı sürdürüyor. Uluslararası Öğrencileri Birimi bu çerçevedeki kültür gezilerine Bursa'yı ekledi. Kenti adeta adım adım gezen uluslararası öğrenciler, Bursa'yı keşfetme imkânı buldu.

85 ÖĞRENCİ KATILDI

Öğrencilere, Bursa gezisi sırasında Uluslararası Öğrenci Birimi yetkilileri eşlik etti. Geziye farklı ülkelerden 85 öğrenci katıldı. Türkiye'yi tanıma fırsatı yakalayan öğrenciler Bursa'nın tarihi ve kültürel yapısın yerinde inceledi.

TARİHİ MEKÂNLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

Tanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlenen gezide gençler, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Koza Han, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Emir Sultan Camii ve Külliyesi, Tophane, Cumalıkızık Köyü'nü gezerek Bursa'nın tarihi mekânları hakkında bilgi sahibi oldu. Bursa'nın yöresel yemek ve ikramları tatma imkânı bulan öğrenciler Bursa halkıyla tanışma fırsatı da buldular.