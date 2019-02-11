Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Bursa'yı Gezdi

Uluslararası Öğrenciler Bursa'yı Gezdi

10 dakika önce

Uluslararası Öğrenci Birimi, Kocaeli'de eğitim alan farklı ülkelerden öğrencilere Bursa'yı gezdirdi.

Uluslararası Öğrenciler Bursa'yı Gezdi, System.String[]

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Uluslararası Öğrenci Birimi, öğrencilerine Türkiye'yi tanıtmayı sürdürüyor. Uluslararası Öğrencileri Birimi bu çerçevedeki kültür gezilerine Bursa'yı ekledi. Kenti adeta adım adım gezen uluslararası öğrenciler, Bursa'yı keşfetme imkânı buldu.

85 ÖĞRENCİ KATILDI

Öğrencilere, Bursa gezisi sırasında Uluslararası Öğrenci Birimi yetkilileri eşlik etti. Geziye farklı ülkelerden 85 öğrenci katıldı. Türkiye'yi tanıma fırsatı yakalayan öğrenciler Bursa'nın tarihi ve kültürel yapısın yerinde inceledi.

TARİHİ MEKÂNLAR HAKKINDA BİLGİ SAHİBİ OLDULAR

Tanışma ve kaynaşma amacıyla düzenlenen gezide gençler, Ulu Camii, Yeşil Camii, Yeşil Türbe, Koza Han, Osman Gazi ve Orhan Gazi Türbeleri, Emir Sultan Camii ve Külliyesi, Tophane, Cumalıkızık Köyü'nü gezerek Bursa'nın tarihi mekânları hakkında bilgi sahibi oldu. Bursa'nın yöresel yemek ve ikramları tatma imkânı bulan öğrenciler Bursa halkıyla tanışma fırsatı da buldular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 11.02.2019 11:24 Kaynak: Bültenler

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Türkiye, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 83 Yaşındaki Meliha Teyze İle Bir Araya Geldi Kaçak Avlanan 1 Ton 300 Kilogram Midye Ele Geçirildi

KPSS Türkiye Birincisi, Mülakatta Elendi Acun Ilıcalı, Erdem Ekşioğlu'nun Sakatlanarak Survivor'a Devam Edemeyeceğini Duyurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.2.2019 11:34:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Bursa'yı Gezdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]