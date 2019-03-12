Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Etkinlikte Buluştu

Uluslararası Öğrenciler Etkinlikte Buluştu

44 dakika önce

Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından düzenlenen kahvaltıda, uluslararası öğrenciler bir araya geldi.

Uluslararası Öğrenciler Etkinlikte Buluştu, System.String[]
Tekirdağ Uluslararası Öğrenci Derneği (TUDER) tarafından düzenlenen kahvaltıda, uluslararası öğrenciler bir araya geldi.

Dernek binasından düzenlenen kahvaltıya, dernek başkanı Rahim Celep, İŞKUR İl Müdürü Yaşar Esen, AFAD İl Müdürü Recep Erol ve uluslararası öğrenciler katıldı.

Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, TUDER tarafından hazırlanan ve Gençlik ve Spor Bakanlığınca kabul edilen "Yeni Ülkem Türkiyem" isimli projenin de tanıtımı yapıldı.

Kahvaltının ardından öğrenciler ilahi söyledi ve şiirler okudu.

Kahvaltının sonunda Uluslararası Öğrenci Dernekleri Federasyonu tarafından yapılan çekilişte ödül almaya hak kazanan öğrencilere hediyeleri verildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 01:07 Kaynak: AA

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