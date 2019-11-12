Son Dakika › Güncel › Uluslararası öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu - Son Dakika
Uluslararası öğrenciler fidanları toprakla buluşturdu
6 saat önce
Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler ağaçlandırma etkinliğine katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 12.11.2019 10:34 Kaynak: AA
Trakya Üniversitesi'nde eğitim gören uluslararası öğrenciler ağaçlandırma etkinliğine katıldı.
Edirne Göç İdaresi Müdürlüğü koordinasyonunda Lalapaşa Kaymakamlığı, Trakya Üniversitesi ve Trakya Uluslararası Öğrenci Derneği işbirliğinde Tarım ve Orman Bakanlığının "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" Programı kapsamında 300 uluslararası öğrenci Lalapaşa yolundaki ağaçlandırma sahasında buluştu.
Öğrenciler 1200 ağacı toprakla buluşturup can suyu verdi.
Oluşturulan hatıra ormanının bakımını İl Göç İdaresi Müdürlüğü üstlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez Tampon bölgede kalan DEAŞ'lı terörist geceyi arabada geçirdi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan su zammı açıklaması: Koşullara göre hareket etmek zorundayız Alçak İrtifa Hava Savunma Silah Sistemi KORKUT'un üretimine tam gaz devam ediliyor