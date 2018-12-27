Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Başladı

Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Başladı

1 saat önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Başladı, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.

Üniversitede eğitim alan uluslararası öğrencilerin sağlıklı bir yaşam kazandırılması adına spor faaliyetlerini desteklemek, bu sayede spor yapma ve hareketli yaşam kültürünü tanıtmak amacıyla Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi kapsamında Uluslararası Futbol Turnuvası başladı.

NKÜ stadyumunda oynanacak turnuvaya Yunanistan, Türkmenistan, Afganistan, Somali, Suriye ve Arnavutluk takımları katıldı.

Takımların birbiri arasında oynayacakları maçların ardından şampiyon olan takıma kupa takdim edilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:35 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Futbol, Güncel
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