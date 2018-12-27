Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Başladı
1 saat önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında futbol turnuvası düzenlendi.
Üniversitede eğitim alan uluslararası öğrencilerin sağlıklı bir yaşam kazandırılması adına spor faaliyetlerini desteklemek, bu sayede spor yapma ve hareketli yaşam kültürünü tanıtmak amacıyla Spor Yap Sağlıklı Yaşa Projesi kapsamında Uluslararası Futbol
Turnuvası başladı.
NKÜ stadyumunda oynanacak turnuvaya Yunanistan
, Türkmenistan
, Afganistan
, Somali
, Suriye
ve Arnavutluk
takımları katıldı.
Takımların birbiri arasında oynayacakları maçların ardından şampiyon olan takıma kupa takdim edilecek.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 12:35 Kaynak: AA
Bakan Selçuk: GSS Prim Borçlarını Yıl Sonuna Kadar Ödeyenlerin Gecikme Cezaları Silinecek
Bakan Açıkladı: Yeni Yılda Manav, Şarküteri ve Ekmek Reyonunda Poşetler Ücretsiz Olacak
Ticaret Bakanlığı, Yıl Sonuna Kadar Gümrüklerde Tüm İzinleri İptal Etti
Doğurduğu Bebeği Öldüren Genç Kız, Cesedi 2 Gün Valizde Sakladı