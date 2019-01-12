Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Sona Erdi

Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Sona Erdi

36 dakika önce

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Sona Erdi, System.String[]
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

Yunanistan, Türkmenistan, Afganistan, Somali, Suriye ve Arnavutluk takımlarının mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Yunanistan oldu.

NKÜ stadyumunda düzenlenen törende Rektör Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından takımlara kupa, madalya ve ödülleri verildi.


Rektör Şahin tarafından projeyi yürüten uluslararası öğrencilerden İlyas İşankulov, Erkan Molla, Muhammed Abuzer, Muhammed El Sarraf ile Elez Krasniç'e de teşekkür belgesi verdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:08 Kaynak: AA

Namık Kemal Üniversitesi, Tekirdağ, Futbol, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Partili Eski Vekilin Tabutunu Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Davutoğlu Birlikte Omuzladı İsmail Köybaşı, AZ Alkmaar'ı Şık Bir Golle Avladı

Makedonya Meclisi, İsim Değişikliğini Onayladı! İşte Ülkenin Yeni Adı Erdoğan'dan Kurmaylarına Konkordato Talimatı: Kötü Niyetlileri Takibe Alın
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 12:44:34. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Sona Erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]