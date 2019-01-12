Uluslararası Öğrenciler Futbol Turnuvası Sona Erdi
36 dakika önce
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
(NKÜ) Uluslararası Öğrenci Topluluğu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında düzenlenen futbol turnuvası sona erdi. Yunanistan
, Türkmenistan
, Afganistan
, Somali
, Suriye
ve Arnavutluk
takımlarının mücadele ettiği turnuvanın şampiyonu Yunanistan oldu.
NKÜ stadyumunda düzenlenen törende Rektör
Prof. Dr. Mümin Şahin tarafından takımlara kupa, madalya ve ödülleri verildi.
Rektör Şahin tarafından projeyi yürüten uluslararası öğrencilerden İlyas İşankulov, Erkan Molla, Muhammed Abuzer, Muhammed El Sarraf
ile Elez Krasniç'e de teşekkür belgesi verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 12:08 Kaynak: AA
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