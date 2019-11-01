Son Dakika Haberleri: Uluslararası öğrenciler 'Gez Gör'le İzmit'i gezdi
Son Dakika Yaşam Uluslararası öğrenciler 'Gez Gör'le İzmit'i gezdi

Uluslararası öğrenciler 'Gez Gör'le İzmit'i gezdi

6 saat önce

Kocaeli Üniversitesi'nde bu yıl öğrenim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Büyükşehir'in 'Gez-Gör Kocaeli' programı kapsamında Seka kamp alanı ve Ormanya'yı ziyaret etti.

Uluslararası öğrenciler 'Gez Gör'le İzmit'i gezdi, System.String[]

Kocaeli Üniversitesi'nde bu yıl öğrenim görmeye başlayan uluslararası öğrenciler, Büyükşehir'in 'Gez-Gör Kocaeli' programı kapsamında Seka kamp alanı ve Ormanya'yı ziyaret etti.


2019-2020 eğitim-öğrenim yılında Kocaeli Üniversitesi(KOÜ)'de öğrenim görmeye başlayan 100 uluslararası öğrenci, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen Gez-Gör Kocaeli programı kapsamında doğa gezisine katıldı. Seka kamp alanı ve Ormanya'yı gezen üniversiteli grup, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen projeleri çok beğendiğini dile getirdi. Seka kamp alanında Kocaeli'nin doğasıyla tanışan uluslararası öğrenciler, Seka kamp alanını gezdiler. Rehberler eşliğindeki şehir gezisi kapsamında Ormanya Doğal Yaşam Parkı ve Hayvanat Bahçesi'ni ziyaret eden öğrenciler, ata da bindiler. Kocaeli'de üniversite eğitimlerini sürdüren uluslararası öğrenciler, bol bol fotoğraf çektiler. - KOCAELİ

Yaşam

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 11:30 Kaynak: İHA
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