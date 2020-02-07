Uluslararası öğrenciler "Güzel Kur'an Okuma Yarışması"nda buluştu - Son Dakika
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Uluslararası öğrenciler "Güzel Kur'an Okuma Yarışması"nda buluştu

6 saat önce

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) gelen uluslararası öğrenciler, "Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması"nda ter döktü.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim almak için Kırşehir Ahi Evran Üniversitesine (KAEÜ) gelen uluslararası öğrenciler, "Güzel Kur'an-ı Kerim Okuma Yarışması"nda ter döktü.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği, Kırşehir Müftülüğü ve KAEÜ iş birliğiyle Hoca Ahmet Yesevi Camisi'nde gerçekleştirilen yarışmaya, Sudan, Mali, Moritanya, Yemen ve Afganistan'dan 9 öğrenci katıldı.

Ülkelerine ait yöresel giysilerle yarışmada ter döken öğrenciler, jüri önünde Kur'an-ı Kerim'den sureler okudu.

Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman, yarışma öncesi yaptığı konuşmada, dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrencilerin Kur'an-Kerim'e ilgisinin kendilerini memnun ettiğini vurgulayarak, gönüllerinde hepsinin birinci olduğunu söyledi.

Öğrencilerin ümmet birliği için birer gönül elçisi olduğunu belirten Yaman, " Türkiye'den gidince bulunduğunuz ülkelerde ümmet bilincini bizim gönül elçilerimiz olarak bir ömür boyu devam ettireceksiniz. Sizler aracılığıyla ümmet birliği daha da pekişecek. Amacımız, kitabımızdaki, 'müminler kardeştir' sözünü sizlerin sayesinde gerçekleştirmek. Türkiye'miz, devletimiz, milletimiz buna destek veriyor. İstikbaliniz parlak olsun. Hepinizi kutluyorum." dedi.

Ahi Evran Uluslararası Öğrenci Derneği Başkanı Seyfettin Cerit de üç kuruluşun bir araya gelmesiyle dünyanın renklerinin Ahi diyarı Kırşehir'deki Kur'an ziyafetinde buluştuğunu dile getirdi.

Cerit, birinci olacak öğrencinin Nevşehir'de düzenlenecek yarışmada Kırşehir'i temsil edeceğini aktardı.

Yarışmada, jürinin değerlendirmesi sonucu Yemenli Zahid Ahmed birinciliği elde etti.

Dereceye giren öğrencilere ve katılımcılara hediyeler verildi.

Uluslararası öğrenciler Güzel Kur'an Okuma Yarışması nda buluştu

Afganistan, Kırşehir, Sudan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.02.2020 07:11 Kaynak: AA
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