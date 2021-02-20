Uluslararası öğrencilerden "Hanau saldırısı" adına anma töreni - Son Dakika

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) tarafından, 15 farklı ülkeden Türkiye Burslusu uluslararası öğrencilerin katılımıyla geçtiğimiz yıl Almanya'nın Hanau şehrinde gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısında hayatını kaybedenler için anma programı düzenlendi.

YTB, Almanya'nın Hanau kentinde geçtiğimiz yıl 19 Şubat'ta gerçekleştirilen ve 4'ü Türk 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısının yıl dönümünde hayatını kaybedenler için anma programı düzenledi. YTB Ankara Ofisinde gerçekleştirilen programa 15 farklı ülkeden Ankara'daki üniversitelerde eğitim alan Türkiye burslusu uluslararası öğrenciler katıldı. İstiklal Marşı ve saygı duruyla başlayan programda hayatını kaybedenler için Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Temel İslam Bilimleri Lisans Öğrencisi Mahama Kouanda, Kur'an-ı Kerim tilaveti gerçekleştirdi. Programda ayrıcı Türkiye Burslusu öğrenciler şiir dinletisi düzenledi.

Uluslararası öğrenciler adına konuşan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencisi Anmar Nasif, "Bizler uluslararası öğrenciler olarak Türk halkı ile muhabbetimizi arttırırken diğer yandan ülkemize faydalı bireyler olmak için eğitimimizi gayretle sürdürüyoruz. Herkesin insani değerler etrafında bir araya geldiği, savaş, ölüm ve istikrarsızlığın hiçbir şekilde zemin bulmadığı, huzur ve barışın hüküm sürdüğü bir dünyaya inanıyoruz ve Türkiye'nin acısını paylaştığımızı bilmenizi istiyoruz. Bizim gibi ortak tarih, kültür, dil, din ve duygu birliği yaşayan toplumlar için duvarlar bulunmamaktadır. Bu sebeple özellikle Anadolu insanının acısını ve üzüntüsünü daha derinden yaşıyoruz. Dileriz ki ikinci ülkemiz olan Türkiye ile paylaştığımız duygular gelecekte daha da güzel olur" diye konuştu. - ANKARA